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Karamanlı antrenörler ve sporculara milli davet



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KARAMAN (İHA) - Karaman Gençlik ve Spor Kulübü Oturarak Voleybol Takımı antrenörü Aziz Hopyar ve sporcu Metin Karaca, Oturarak Voleybol Milli Takım kampına davet edildi.

09-17 Eylül 2017 tarihleri arasında Aksaray Dağılgan Paralimpik Tesisleri'nde düzenlenecek olan Bedensel Engelliler Oturarak Voleybol Milli takım kampına Karaman'dan Gençlik ve Spor Kulübü Oturarak Voleybol takımı antrenörü Aziz Hopyar ve sporcu Metin Karaca davet edildi. Milli takım kampını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirten oturarak voleybol takımı antrenörü Hopyar, "Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Paravolley Avrupa Şampiyonası'nın kadrosunu oluşturacak oturarak voleybol milli takım kampına ilimizden tecrübeli oyuncumuz Metin Karaca ve saha antrenörü olarak ben davet edildim. Milli takım adına çalışmak ve böyle bir davet almak gerçekten gurur verici bir durum. Bizlerde böyle bir şansı en iyi şekilde değerlendirerek görev verildiği takdirde elimizden gelenin en iyisini yaparak ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Karaman'da 2 yıl önce başlattığımız oturarak voleybol takımımızı geçen yıl itibariyle iki kulübe çıkarttık. Şuanda yaklaşık 30 sporcumuzla birinci ve ikinci ligde mücadele ediyoruz. Milli takımımıza ilk sporcumuzu Nisan ayında Karabük'te yapılan milli takım kampında gönderdik. Şuan ise inşallah ikinci sporcumuzu göndereceğiz. Karaman olarak en büyük hedefimiz ise oturarak voleybol liginde Türkiye Şampiyonluğu yaşamak. İnşallah daha çok çalışarak ve emek vererek bu amacımıza da gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Milli takım kampına davet edilen antrenör ve sporcuyu kutlayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık da, "Oturarak voleybol branşında milli takım kampına davet edilen antrenörümüz Aziz Hopyar'ı ve sporcumuz Metin Karaca'yı tebrik ediyorum. Antrenörümüz ve sporcumuzu uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini temenni ederim" diye konuştu.

(MD-AH-Y)



17.08.2017 11:43:09 TSI

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