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İsale hattı kazısında ortaya çıkan oda mezarda çalışmalar devam ediyor



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde DSİ tarafından yürütülen isale hattı kazısı sırasında bulunan Roma dönemine ait oda mezarda çalışmalar sürüyor.

Efeler ilçesi Veysipaşa Mahallesi Çankaya Caddesinde, Devlet Su İşleri'nin (DSİ) yürüttüğü isale hattı çalışmasında ortaya çıkan tarihi yapı büyük heyecan uyandırırken, arkeologlar kazı çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar sırasında, kepçenin bir kaya parçasına takılması ile oluşan göçük ile ortaya çıkan tarihi yapıda Aydın Müze Müdürlüğü arkeologları, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen oda mezarda çalışmaları titizlikle yürütüyor. Kazı ilerledikçe oda mezarında şekli ortaya çıkarken, kazıdan şu ana kadar küp parçaları bulundu. Kazı çalışmalarının oda mezarın tamamen ortaya çıkarılmasına kadar devam edeceği öğrenildi.

Kazı çalışmalarına vatandaşlarda ilgi gösterirken, yetkililer vatandaşların kazı çalışması alanına kendi güvenlikleri için fazla yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundular.

(OD-MB-Y)



17.08.2017 11:45:55 TSI

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