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Vali Büyükakın, sivil toplum kuruluş temsilcileriyle bir araya geldi

17 Ağustos 2017 Perşembe, 11:44
Vali Büyükakın, sivil toplum kuruluş temsilcileriyle bir araya geldi
Vali Büyükakın, sivil toplum kuruluş temsilcileriyle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Kocaeli ve Bilecik'te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluş temsilcileri Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
İlk olarak Valilik Toplantı Salonu'nda, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi Başkanı Feyzi Utaş ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden Vali Büyükakın, bir süre sohbet ederek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ardından Bozüyük Girişimciler Derneği Başkanı Celali Yılmaz ile Kocaeli Taksi ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı İsmail Tozlu ile yönetim kurulu üyeleriyle sohbet eden Vali Büyükakın, çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.
İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi Başkanı Utaş, Bozüyük Girişimciler Derneği Başkanı Yılmaz ile Kocaeli Taksi ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Tozlu, Vali Büyükakın'a yeni görevinde başarılar diledi.
Ardından Bilecik Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma, Dayanışma Derneği Başkanı Halit Altıntaş, Vali Tahir Büyükakın'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
(DA-Y)

17.08.2017 11:47:17 TSI
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