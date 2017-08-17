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Bir köprüyle 6 mahalle birbirine bağlandı



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu Çatalköprü'de 6 mahalleyi birbirine bağlayan köprünün inşaatını tamamladı ve vatandaşların kullanımına açtı. Yol çizgileri de çekilen köprü, güvenle kullanılabilir hale geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu da ilçe ziyaretinde köprüyü Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ile birlikte inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Kutar ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla yapımı tamamlanan yeni köprüde incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Buradaki eski köprüde iki araç yan yana geçemiyordu. Ama şimdi bakın 10 metre genişliğe sahip, asfaltlaması tamamlanmış çok güzel bir köprünün halkımızın hizmetine girdi. Burada geçiş yapan 6 mahalle halkımız da rahatlamış oldular. Turgutlu'ya hayırlı olsun" diye konuştu.

Turgutlu halkını kalıcı çözümlerle buluşturduklarını söyleyen Başkan Şirin "Çatalköprü, Kuruçay, Kayrak, Gökgedik, Çepnibektaş, Bozkır mahallerimizin geçişini sağlayan köprünün yenilenmesi elzemdi. Yaklaşık 4 metre genişliğinde ve yan yana 2 aracın geçmesinin imkansız olduğu, temellerine baktığımızda güvenlik zaafiyeti oluşturan mevcut köprünün yerine şu anda 46 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde ayrıca yaya geçidinin de olduğu bir köprü yapıldı. Artık bu güzergahtaki mahalle sakinlerimiz bu köprüyü artık rahatlıkla kullanabilecekler. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere Büyükşehir'de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mahallerimize hayırlı olsun" dedi.

(SC-Y)



17.08.2017 11:49:05 TSI

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