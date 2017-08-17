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FETÖ sanığı By Lock'u itiraf etti



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün kriptolu iletişim ağı olan by lock programını kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. By lock'u kullandığını itiraf eden sanık, "Listemde iki kişi vardı. Bir kaç kez mesajlaştık. Günlük yazışmalar 'nasılsın, uyandın mı, iyi misin?' tarzında konuşmalar yaptık" dedi.



Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan V.S. ve avukatı hazır bulundu.



14 Kasım 2016'da FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Kayseri başta olmak üzere Adıyaman, Ankara, Bursa, Elazığ, Yozgat, Konya, Bitlis, Ordu, İstanbul, Sakarya, Aksaray'da arama, yakalama ve gözaltı kararı çıkarılan 79 şüpheli arasında olan ve örgütün kriptolu iletişim ağı programını kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık V.S. mahkemede by lock indirip, kullandığını itiraf etti.



Tutuklu sanık V.S., "By lock programını telefonuma kurdum. By lock'u arkadaşımda gördüm. Play Store'de kendim yükledim. Fazlı K. isimli arkadaşımdı. Hattımı 2010'dan beri kullanırım, by lock programını ne zaman yükledim hatırlamıyorum. Listede Fazlı K. ve Mehmet Ö. vardı. Bir kaç kez mesajlaştık. Günlük yazışmalar 'nasılsın, uyandın mı, iyi misin?' tarzında konuşmalar yaptık. Daha sonra kullanışlı bulmadığım için iptal edip, sildim. İki arkadaşı listeme nasıl eklediğimi hatırlamıyorum. Bir dönem FETÖ evlerinde kalmıştım ama ev ağabeyliği iddialarını reddediyorum. Üniversite hayatım boyunca orada kaldım. Ev ağabeylerini hatırlamıyorum. Mühendislik Fakültesi'nde okuduğum için dersler ağırdı, ben de sadece eve yatmaya giderdim. Fazlı ile Mehmet kaldığım eve gelip giderlerdi, oradan tanırım. 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetliyorum, şehitlerimize rahmet diliyorum, ben terörist değilim, tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.



Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Kasım ayına ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



17.08.2017 11:49:27 TSI

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