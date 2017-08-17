Kayıp eşyaları sahiplerine ulaştıran zabıtalara teşekkür telefonu
(Fotoğraflı)
Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşları sevindirmeye devam ediyor.
İzmit Belediyesi zabıtaları şimdiye kadar cüzdanını kaybeden onlarca kişiyi sevindirdi. Bir vatandaşa da kaybettiği cep telefonunu teslim etti. Zabıta ekipleri, Milli İrade Meydanı içerisinde kayıp bir telefon buldu. Hemen telefonun sahibini bulmak için harekete geçen ekipleri hummalı bir çalışma sonucu Ersin Kaba isimli vatandaşa ulaştılar. Kaybettiği telefonunu Zabıta yetkililerinden teslim alam Ersin Kaba büyük bir mutluluk yaşayarak, "Telefonuma tekrar kavuşacağımı hiç düşünmüyordum. İzmit Zabıtası'na ne kadar teşekkür etsem azdır" şeklinde sevincini dile getirdi.
(MG-RFK-Y)
17.08.2017 11:51:29 TSI
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