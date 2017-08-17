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Yüksekova Şehir Stadı yenilendi



(Fotoğraflı)



Ömer Oğuz

HAKKARİ (İHA)  Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehir stadı yenilendi.

İlçenin Dağlıca yolu üzerinde bulunan Yüksekova Şehir Stadında yapılan yenileme çalışmaları sonunda, stadın çim ve tribünleri daha modern hale getirildi. Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü H. Bayram Özcan, TFF Van Bölge Müdürü Cengiz Polater, Hakkâri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Gürdal ve Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, statta yapılan çalışmaları denetleyerek, görevlilerden çalışma hakkında bilgi aldılar.

Yapılan inceleme sonucunda maçların oynanmasında herhangi bir eksiğin olmadığını belirten Kulüp Başkanı Yıldırım, "Belediyesporumuzun bölgesel amatör ligi maçlarında ve Türkiye kupası maçlarında taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmamaları ve kulübümüze sahip çıkmalarını canı gönülden istiyoruz. Taraftarlarımızın daha rahat maç seyretmeleri için yapılan çalışmalarda sona gelindi ve taraftarımızın maçlara geliş gidişlerinde sıkıntı yaşamamaları için kulübümüze ait otobüs ile şehir merkezinden alıp ücretsiz olarak sahaya taşıyacağız. Bize desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz Cüneyit Orhan Toprak ve İl Jandarma Komutanımız Ferdi Korkmaz, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve iş adamı H. Teoman Zeydan'a yaptıkları desteklerden dolayı kulübümüz adına şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tatvan Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Belediyespor, taraftarının desteği ile turu geçen taraf olmak istiyor. 22 Ağustos'ta saat 15.30'da oynanacak maçta saha avantajını iyi değerlendirmeyi hedefleyen Yüksekova temsilcisi, futbolseverleri maça bekliyor.

(MSA-Y)



17.08.2017 11:54:03 TSI

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