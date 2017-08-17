YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kartepe Belelediyesi'nin geleneksel yağlı güreşleri başlıyor

Kartepe Belelediyesi'nin geleneksel yağlı güreşleri başlıyor



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi'nin 13'ncü Geleneksel "Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri" 19 Ağustos 2017 Cumartesi Günü Sarımeşe Hergeleci İbrahim Er Meydanı'nda gerçekleşecek.

Kartepe Belediyesi'nin 13'ncü Geleneksel "Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri" 19 Ağustos 2017 Cumartesi günü saat:13.00'da Sarımeşe Hergeleci Er Meydanı'nda gerçekleşecek. Bu yıl düzenlenecek olan güreşlere, Kırkpınar Şampiyonu İsmail Balaban, Kırkpınar finalisti Orhan Okulu başta olmak üzere 30 Başpehlivan ve 400'ün üzerinde güreşçi katılacak.

Er meydanında ter dökecek güreşçilere başarılar dileyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Ata sporumuz olan yağlı güreşlerin markalaşan bir organizasyonla Kartepe'de hayat bulmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Sporun hayatımızdaki pozitif etkilerinin ve ilçemizin gelişimine olan katkılarının farkındayız. Kartepe Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceğiz. Kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatmaya çalıştığımız bu spor organizasyonumuza tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

(MG-RFK-Y)



17.08.2017 11:54:19 TSI

NNNN

