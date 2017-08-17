Kartepe Belelediyesi'nin geleneksel yağlı güreşleri başlıyor
Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi'nin 13'ncü Geleneksel "Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri" 19 Ağustos 2017 Cumartesi Günü Sarımeşe Hergeleci İbrahim Er Meydanı'nda gerçekleşecek.
Kartepe Belediyesi'nin 13'ncü Geleneksel "Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri" 19 Ağustos 2017 Cumartesi günü saat:13.00'da Sarımeşe Hergeleci Er Meydanı'nda gerçekleşecek. Bu yıl düzenlenecek olan güreşlere, Kırkpınar Şampiyonu İsmail Balaban, Kırkpınar finalisti Orhan Okulu başta olmak üzere 30 Başpehlivan ve 400'ün üzerinde güreşçi katılacak.
Er meydanında ter dökecek güreşçilere başarılar dileyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Ata sporumuz olan yağlı güreşlerin markalaşan bir organizasyonla Kartepe'de hayat bulmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Sporun hayatımızdaki pozitif etkilerinin ve ilçemizin gelişimine olan katkılarının farkındayız. Kartepe Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceğiz. Kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatmaya çalıştığımız bu spor organizasyonumuza tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.
(MG-RFK-Y)
17.08.2017 11:54:19 TSI
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