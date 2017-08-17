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Dicle Kaymakamı, kaymakam olmak isteyen Beyza'yı ağırladı



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alpaslan Kılıç, yaptığı okul gezileri sırasında tanıştığı ve kaymakam olmak isteyen 9 yaşındaki Beyza Sudem Ay'ı annesi ve öğretmenleri ile birlikte makamında ağırladı. Beyza'nın, "Çocuk gelin olmak istemiyorum. Okuyup Kaymakam olmak istiyorum" sözünden etkilendiğini belirten Kılıç, tüm ihtiyaçlarını karşılama sözü verdi.

Dicle İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alpaslan Kılıç, kaymakam olmak isteyen 9 yaşındaki 4 sınıf öğrencisi Beyza Sudem Ay'ı makamında ağırladı. Beyza'yı makamına oturtan Kılıç, "Okulları ziyaret sırasında Beyza ile karşılaştık ve kendisi bana okuyup kaymakam olmak istediğini belirtti. Önce çok duygulandım ve sevindim. Beyza ile ilgili kısa bir araştırma yaptım ve ailesinin maddi sıkıntılar içinde olduğunu öğrendim. Bugün Beyza'yı buraya çağırmamın sebebine gelecek olursak, ben burada bulunduğum müddetçe kızımızın tüm masraflarını karşılama sözü veriyorum. Beyza'nın 'Kaymakam olacağım' demesi diğer çocuklarımıza da örnek olması lazım. Tabii ki yardımlarımız maddi durumu iyi olmayan bütün çocuklarımıza yapılıyor. İlçemiz, eğitim alanında gün geçtikçe daha iyi konuma geliyor. Böyle geleceğe umutla bakan ama maddi durumu iyi olmadığı için umutları yok olan yoksul, yardıma muhtaç çocuklarımızı topluma ve eğitime kazandırmak için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz" dedi.

Beyza, kaymakamı herkesin çok sevdiğini belirterek, "Biz onu görünce sevinip, el çırpıyoruz, yanına koşuyoruz. İşte ben de bu yüzden kaymakam olmak istiyorum. Kadın kaymakam olup kadınlarımızı, kızlarımızı, gençlerimizi okutmak istiyorum. Çocuk gelin olmanın da önüne geçmek istiyorum. Okuyup halkıma hizmet için kaymakam olacağım. Okumadan kaymakam olunmaz. Okumasam çocukluğumu ve ya gençliğimi bilmeden belki evlendirirler. Ülkeme ilçeme hizmet için okuyup kaymakam olacağım. Okuldayken ders çıkışı eve gidip sabahlara kadar derslerime çalışıyorum" diye konuştu.

Anne Gülsüm Ay ise, kızının okumaya azimli ve hevesli olduğunu belirterek, "Kızım okuyup kaymakam olmak istiyor. Durumumuz Beyza'yı okutmak için fazla iyi değil. Beyza okullarını ziyaret eden Kaymakam Alpaslan Kılıç Bey'e okuyup, kaymakam olacağını söylemiş. Bunu her zaman bize de söylüyor. Okuldan gelir gelmez geç saatlere kadar ders çalışıyor. Sağ olsun kaymakam bey de gereken yardımları yapacağını söyledi. Kızımın okuma azmini daha da hırslandıran Kaymakam Alpaslan Kılıç'a teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

(İHA-MP-Y)



17.08.2017 11:54:33 TSI

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