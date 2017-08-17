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Yeni yollar ulaşımı kolaylaştırdı



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MANİSA (İHA) - Manisa genelinde gerçekleştirdiği yol bakım çalışmaları ile uzun yıllardır asfalt atılmayan yolları yenileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci'de Kerpiçlik ve Yiğitler Mahallesi arasındaki 8 kilometrelik yolda asfalt çalışmasına başladı. Kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan çalışmanın ardından bölge sakinleri, kışın çamurdan yazın da tozdan kurtulacak.

Manisa'nın il genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarıyla vatandaşların hem trafik güvenliği sağlayan, hem de daha konforlu ulaşım yapmasını sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci'de Kerpiçlik ve Yiğitler Mahallesi arasındaki yaklaşık 8 kilometrelik yolda asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Yürütülen çalışmaları inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir'e, Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Nurullah Emekli de eşlik etti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, "Yıllardır yollarının bakımsızlığı nedeniyle zorluk yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm buluyoruz. Bu anlamda Demirci ilçemizde de mahalleler arası bağlantıyı sağlayan 8 kilometrelik yolda asfalt çalışmalarımız hızla devam ediyor. Mevcut yolda ekiplerimiz birinci kat ve sathi kaplama çalışması yapmaktadır. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla vatandaşlarımız daha modern bir ulaşıma kavuşacak." dedi.

(SC-Y)



17.08.2017 11:54:46 TSI

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