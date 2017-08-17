YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kocasinan'ın Modern Kurban Kesim Yerleri Bayrama Hazırlanıyor

Kocasinan'ın Modern Kurban Kesim Yerleri Bayrama Hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi, ilçe sakinlerinin Kurban Bayramını daha sağlıklı, daha rahat, daha temiz ve daha huzurlu geçirmesini sağlamak adına modern mobil kesimhaneleri ve modern kurban satış alanlarını hazırlıyor.

Hazırlıkların devam ettiği Oymaağaç Mahallesi'ni ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Çolakbayrakdar'a incelemeler sırasında Başkan Yardımcıları Hasan Kılıç, Ali Bulu ve Mustafa Çapan ile belediye birim müdürleri eşlik etti. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların daha sağlıklı, daha güvenli ve daha huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için hazırlıkların sonuna gelindiğini belirtti.

Modern kurban kesim yeriyle Türkiye'ye örnek olduklarını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini yerine getirmeleri için hazırlıklar yapıyoruz ve burada kurban kesim hizmeti veriyoruz. Bu yılda geçen yıllarda olduğu gibi alnımızın akıyla bu hizmeti yerine getirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kesim yerimizde ayrıca kurban satışı için hazırlanan modern alanlarımızda var" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, "Temennimiz vatandaşlarımız kurban ibadetlerini daha huzurlu ve daha sağlıklı bir şekilde yerine getirmeleridir. Bunun için Kocasinan Belediyesi olarak 7 gün 24 saat olan hizmetimiz, Kurban Bayramı öncesi devam ediyor ve bayramda da devam edecek" diyerek noktaladı.

(AÖ-Y)



17.08.2017 11:55:13 TSI

NNNN

