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Diyarbekirspor sezona iyi başlamak istiyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Çakan

DİYARBAKIR (İHA) - TFF 3. Lig 2. Grup Takımlarından Diyarbekirspor, lige kilitlendi. Yeşil kırmızılı ekip, sahasında yapacağı ligin ilk maçından 3 puanla ayrılıp sezona galibiyetle başlamak istiyor.

Diyarbekirspor, sezonun ilk maçına sahasında çıkacak. 26 Ağustos Pazar günü Diyarbakır'da oynayacak olan maçta Diyarbekirspor, Anadolu Bağcılarspor'u konuk edecek. 2017-2018 futbol sezonun startını Diyarbakır'da verecek olan yeşil kırmızılı ekip, sahaya kazanmak için çıkacak. Diyarbekirspor, Anadolu Bağcılarspor'la sahasında yapacağı maçtan galibiyetle ayrılıp, hem sezona 3 puanla başlamak hem de taraftarlarına galibiyet armağan etmek istiyor. Anadolu Bağcılarspor maçına bu nedenle galibiyetle hazırlanan Diyarbekirspor'da çalışmaların temposu da her geçen artıyor. Yeşil kırmızılı, günde çift idmanla Anadolu Bağcılarspor hazırlıklarını sürdürüyor.

(MÇ-MP-Y)



17.08.2017 11:56:01 TSI

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