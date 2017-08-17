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Nusaybin'de trafik kazası: 2 yaralı

17 Ağustos 2017 Perşembe, 11:57
Nusaybin'de trafik kazası: 2 yaralı
Nusaybin'de trafik kazası: 2 yaralı

(Fotoğraflı)

Cihat Şayık
MARDİN (İHA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, 02.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Cumhuriyet Caddesi Barış Parkı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Veysi D., yönetimindeki 33 TA 252 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki bir araca çarptı. Kazada, sürücü Veysi D. ile yanında bulunan Ahmet G. araçta sıkıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(CŞ-MP-Y)

17.08.2017 11:59:31 TSI
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