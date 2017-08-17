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Uludağ Üniversitesi'nden 125 öğrenciye YÖK bursu

17 Ağustos 2017 Perşembe, 12:01
Uludağ Üniversitesi'nden 125 öğrenciye YÖK bursu
Uludağ Üniversitesi'nden 125 öğrenciye YÖK bursu

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından Uludağ Üniversitesi'nden 125 öğrenciye burs verilecek.
Uludağ Üniversitesi tarafından 2017 yılında açılan ilk çağrı ile 20 öğrenci ilk aşamada burs hakkı kazanarak eğitimlerine başladı. Eylül ayında yapılacak lisansüstü sınavlarıyla YÖK 100/2000 bursu kapsamında 125 doktora veya bütünleşik doktora öğrencisine moleküler onkoloji, moleküler patoloji, moleküler farmakoloji ve ilaç araştırmaları, manevi danışmanlık, güç ve depolama teknolojileri, yeni nesil kompozitler ve çok işlevli nanokompozit malzemeler, ulaştırma akıllı ulaşım sistemleri, katılım bankacılığı, örüntü tanıma analizi, veri madenciliği ve veri depolama, insan - bilgisayar etkileşimi, acil hemşireliği, ortadoğu çalışmaları, sürdürülebilir tarım alanlarında burs verilecek.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, belirlenen 14 alandan herhangi birisinde tez yapmak isteyen öğrencilerin kayıtlı oldukları enstitü başkanlıklarına başvurabileceklerini söyledi. Öğrencinin mezun olduğu lisans veya yüksek lisans programından daha çok tezini yapmak istediği alan başvurusu için önemli olduğunu belirten Rektör Yusuf Ulcay, "Burs miktarı doktora süresince 4 yıl, bütünleşik doktora süresince 5 yıl olarak belirlenmiştir. Burs programından yararlanan bursiyerler isterlerse sigorta primlerini yatırarak sigorta yaptırabilirler ya da daha sonra burs aldıkları yıllar için sigorta ödeyebilirler. Burs miktarı 2017-2018 Eylül ayından itibaren 1800 TL olarak belirlenmiştir. YÖK 100/2000 bursu alan öğrenciler diğer kurum ve kuruluşlardan ve TÜBİTAK projelerinde bursiyer olarak görev alarak burs alabilirler. Burs miktarları her yılın başında YÖK'ün uygun gördüğü oranlarda arttırılmaktadır. Bursiyerler ilgili bölümlerde veya araştırma merkezlerinde çalışmalarını sürdürecekleri için uygun çalışma ortamları sağlanacaktır. Bursa dışından 100/2000 bursu kazanan öğrenciler için yurtlarda kontenjan ayrılmıştır. Ayrıca burs kazanan öğrencilere yemek bursu verilecektir" diye konuştu.
(MŞ)

17.08.2017 12:03:48 TSI
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