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MHP il Başkanı Muhittin Taşdoğan:

17 Ağustos 2017 Perşembe, 12:08
MHP il Başkanı Muhittin Taşdoğan:
MHP il Başkanı Muhittin Taşdoğan:
- "Hacı Bektaş-ı anlamak, Türk dünyasının mücadele ruhunu anlamak demektir"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, 15-17 Ağustos Hacı Bektaş-ı Veli Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, "Hacı Bektaş'ı anlamak, Türk dünyasının mücadele ruhunu anlamak demektir" dedi.
Gaziantep'te MHP İl Başkanı Muhittin Taşddoğan, 15-17 Ağustos Hacı Bektaş-ı Veli Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada Anadolu'nun Türkleşmesinde Hacı Bektaş ve talebelerinin önemli katkısı olduğunu ifade etti. Hacı Bektaş ve talebelerinin katkısını zikretmemek ve takdir etmemenin tarihe saygısızlık olacağını ifade eden Taşdoğan, "Manevi dünyamızın önderlerinden Hacı Bektaş'ı anlamak, gerek İslam coğrafyasının gerekse Türk Dünyasının mücadelesini, mücadele ruhunu anlamak demektir. Bilindiği üzere Anadolu'nun Türkleşmesinde Hacı Bektaş ve talebelerinin katkısını zikretmemek ve de takdir etmemek tarihimize olan saygısızlıktır. Bu düsturla O'na ve manevi yoluna şükranlarımızı sunmak isterim. İslamın son sancaktarı olan Türkler, Paygamber Efendimiz (sav)'in emanetini ileriye taşıma görevini sorumluluk addederek Anadolu'ya yürümüşlerdir. Canların canı İstanbul'u hedef alan, "Ne güzel ordu, ne güzel komutan" övgüsüne layık olma sevdasına sahip her Türk, emaneti bu coğrafyaya taşımıştır. Gerek askeri deha gerekse manevi ruha sahip kahramanlar, Yesevi ocağında pişirdikleri gönüllerini Hacı Bektaş-i Veli olup Anadolu'ya taşımışlardır. Hacı Bektaş demek Ahmet Yesevi ruhunun Anadolu'da atan yüreği demektir. Hacı Bektaş demek Türk'ün Anadolu'da yükselen sancağı demektir. Hacı Bektaş demek sevginin var olması, taşarak nesiller sonrasını sarması demektir. Hacı Bektaş demek sevdayla yoğrulmuş harcın Türk Medeniyetini bina etmesi demektir" dedi.
(SD-Y)

17.08.2017 12:09:50 TSI
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