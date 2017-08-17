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Tokat'ta mesleki eğitim masaya yatırıldı



(Fotoğraflı)



Dursun Ekrem Er

TOKAT (İHA) - Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okul ve kurum idarecileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu temsilcilerinin katılımıyla mesleki eğitim değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kent merkezinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler Okulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Tokat Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Efkan Karaerkek ve Menderes Kaya, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okul ve Kurum idarecileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu temsilcileri katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı iki gün süren görüşmeler sonrasında yaptığı açıklamada gerçekleştirilen mesleki eğitim değerlendirme ve bilgilendirme toplantısından sonra yaptığı açıklamada,"16 ve 17 Ağustos tarihlerinde iki gün olarak devam toplantımızda; SGK iş ve işlemleri ile ilgili genel bilgilendirme, tehlike sınıfı ve NACE kodları, okul veya işletme değişikliğinde sözleşmenin yenilenmesine yönelik iş ve işlemler, kısa vadeli sigorta primleri ile ilgili mevzuatın anlatılması, iş kazası bildirimlerinin yapılması, öğrencilerin yarıyıl ve yaz tatilinde SGK ile ilgili yapılması gereken iş ve işlemler gibi konular görüşüldü. Ayrıca işyeri SGK sicil numarasının alınması, işyeri kullanıcısının belirlenmesi ve şifre alınması işlemleri, işletmelerde mesleki eğitim, zorunlu staj ve alan eğitimine başlayan öğrencilerin SGK iş ve işlemleri belge türleri, sağlık raporu, devamsızlık ve izin puantajlarının sisteme işlenmesi ve Sosyal Güvenlik bildirgesine aktarılması başlıklarının da irdelendiği toplantımızda daha birçok konuda çalışmalarımızı tamamladık ve takiplerinin yapılması kararını aldık" dedi.

(DEE-UY-Y-)



17.08.2017 12:10:03 TSI

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