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Hisarcık'ta Ankaralı Ayşe rüzgarı



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki 'Kültür ve Sanat Festivali' etkinlikleri çerçevesinde sahne alan sanatçı Ankaralı Ayşe, söylediği parçalarla binlerce vatandaşa neşeli dakikalar yaşattı.

Festival alanında sahne alan Ayşe Dinçer, konsere başlamadan önce yaptığı açıklamada, "7 yıl önceki Festivalde Hisarcıklı dostlarımla birlikte olmuştuk. Tam 7 yıl sonra bu gece yine birlikteyiz. Biliyorsunuz Hisarcık benim için çok önemli. Mesleğime başladığım ilk yıllarımda 'Koçum benim' şarkısının yürüdüğü dönemlerde 'Altın yüzük şak şak' isimli 2. klibimi Hisarcık'ta çektim. Bu klip en çok dinlenen, en çok izlenen ve sevilen şarkılarımdan bir tanesi oldu. Buraya yıllar sonra tekrar geldiğimde inanılmaz duygular yaşadım. Sizler benim için çok özelsiniz" diye konuştu.

Ayakkabılarını çıkararak yerine kadınların tarlada giydikleri delikli naylon ayakkabı giyerek seyircilerin arasına giren Ankaralı Ayşe, söylediği birbirinden hareketli parçalarla izleyenlere müzik ziyafeti verdi.

Konser sonunda Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Ankaralı Ayşe'ye Hisarcık ilçesini temsilen çini tabak hediye etti.(MA-EFE)



17.08.2017 12:10:05 TSI

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