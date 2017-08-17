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Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:

- "Mahallelik olgusunu geliştirmemiz lazım"



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MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyük Hüseyinbey ve Küçük Hüseyinbey Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Gürkan, "Mahallerde mahallelik olgusunu geliştirmemiz ve yaygınlaştırmamız lazım" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyük Hüseyinbey ve Küçük Hüseyinbey Mahallesi sakinleri ile her iki mahallenin muhtarlığının bulunduğu ve çevre düzenlemesinin Battalgazi Belediyesi tarafından yapıldığı alanda bir araya gelerek, sorunları dinledi. Düzenleme yapılan alanla ilgili Büyük Hüseyinbey ve Küçük Hüseyinbey Mahallesi muhtarları ve sakinlerinin teşekkür ettiği Başkan Gürkan da, mahallelik olgusunun önemine dikkat çekti. Türkiye'de ilk Mahalle Müzesini Battalgazi'de açıldığını belirten Gürkan, "Türkiye'de daha mahalle müzesini açmadan ödül aldık. Türkiye genelinde ödül aldı, ulusal düzeyde ödül aldı. Buradaki bizim yaklaşımımız nedir? Benim mahallemin insanı, benim mahallemin komşusu, benim mahallemin bakkalı, benim mahallemin manavı, benim mahallemin muhtarı, benim mahallemin berberi, benim mahallemin su tesisatçısı olgusunu oluşturursak, mahallede birlik beraberlik olursa, burada o sizin ve sizleri rahatsız eden unsurlar barınamaz. Hem Küçük Hüseyinbey muhtarımızın, hem de Büyük Hüseyinbey muhtarımızın bu işe el atmaları ve mahalle sakinlerimizin, kanaat önderlerimizin burada bu görevi bir gönüllük esası içerisinde telaki etmeleri, bu mahalle için çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Gürkan, yeni dönemde rekor düzeyde hizmetlere imza atıldığını belirterek, "Türkiye tarihinde bir dönemde bir hizmet binası yapan belediye yoktur. Biz bir dönemde değil, 11 ay da iki tane hizmet binası yaptık. Sadece bunlar değil, Engelsiz Merkezleri, Yaşam Merkezleri, Yeşil Kuşaklar, okulların yapılması, spor salonlarının yapılması, İspendere İçmeleri, çınarların yapılması, kervansaraylar, hanlar, hamamlar, kümbetler, türbeler, ziyaretler, yollar, yani bunlar az işler değil. Antalya'da yaptığımız EXPO 2016'ya dünyada 63 ülkenin, 10 büyükşehirin katıldığı yerde Battalgazi Belediyesi, Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması Uluslararası Tarih Özel Ödülü'nü aldı. 63 ülke ve 10 büyükşehir içerisinde tek ilçe belediyesi biz katılmışız" diye konuştu.

(BT-SD-Y)



17.08.2017 12:13:17 TSI

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