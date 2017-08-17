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Başkan Yazgı, alt geçit proje çalışmalarını inceledi



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Piri Mehmet Paşa Alt Geçit projesi çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmaları TMO'daki ofisinden takip eden Başkan Haluk Şahin Yazgı, sabah saatlerinden itibaren alt geçit çalışmasının devam ettiği bölgede çalışmaları inceledi. Başkan Yazgı, alt geçit projesini incelemesinin ardından vatandaşların geçmesi için yapılan koridorlardan yürüyerek esnaflara ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Yazgı, projenin gerçekleştiği bölge esnafını ziyaret etti. Yapılan ziyaretten memnun kalan esnaflar, Piri Mehmet Paşa alt geçit projesinin biran önce bitirilmesini isteyerek, bu projenin Aksaray için büyük bir proje olduğunu belirtti.

Piri Mehmet Paşa Alt Geçidinde incelemelerde bulunduktan sonra esnafları gezen Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, alt geçidin tamamlanmasının ardından bu bölgedeki trafiğin rahatlayacağını ifade etti. Başkan Yazgı, TMO'dan tapusu alınarak belediyeye geçen siloların tamamen kaldırılması ve eski terminal bölgesine yapılan Piri Mehmet Paşa Çarşısıyla birlikte bu bölgenin baştan sona değişeceğini kaydetti. Başkan Yazgı, Aksaray'ın modern alt geçidi, yeşil alanları, modern dükkan ve alışveriş merkezleri ile birlikte yepyeni bir yaşam merkezine kavuşacağını sözlerine ekledi.

(YC-AH-Y)



17.08.2017 12:16:50 TSI

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