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Muratpaşa'da 470 çocuk erkekliğe ilk adımı attı



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği sünnet şöleninde 3'ü engelli toplam 470 çocuk erkekliğe ilk adımı attı

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlendiği toplu sünnet şöleni Teneffüs Park'ta gerçekleştirildi. 470 çocuğun erkekliğe ilk adımı attığı şölene, sünnet çocuklarının aileleriyle birlikte CHP Antalya Milletvekilleri Deniz Baykal, Mustafa Akaydın, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Demir, Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp,Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan, muhtarlar, Muratpaşa Belediyesi Meclis üyeleri, Anadolu Birliği Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Bedri Yalçın ve siyasiler katıldı.

Sünnet şölenini Anadolu Birliği Kültür ve Dayanışma Derneği ile birlikte düzenlediklerini ifade eden Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, "Kültürümüzde ben değil, biz var. Dernekler, odalar, sivil toplum kuruluşları; kamu yöneticilerinin ortak aklı bulmasına, kamu yararına çalışmasına, kamu yararında buluşmasını sağlamaya yarar. Hepimizin bir dünya görüşü var ama kamu yararı hepimiz için ortaktır. Çocuklarımız aynı sokakta büyür, hepimizin daha iyi yaşam, daha barışçıl, daha güzel bir gelecek istemek gibi bir özlemi vardır. Bütün sivil toplum kuruluşlarına; kamu yararına ne varsa beraber çalışmayı teklif ediyorum" dedi.

"Marifet, insanlığa adım atmak"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Şimdi sünnet oluyorsunuz. Sünnet olmak demek erkekliğe adım atmak demek. Ama erkekliğe adım atmak marifet değil, insanlığa adım atabilmek marifet. Sizler zaten topluma çok yararlı insanlar olacaksınız öyle değil mi?" diye seslendiği sünnet olan çocuklara, 'Çalışkan olacak mıyız? Dürüst olacak mıyız? Bütün insanları sevecek miyiz? Hep sevgiden, saygıdan yana olacak mıyız? Spor yapacak mıyız? Sanat, müzik, edebiyat, tiyatro bunlardan en azından biriyle ilgilenip uğraşacak mıyız' sorularını yöneltti. Çocuklar, bu sorulara hep bir ağızdan 'Evet' yanıtını verdi. Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan da; çocukların ailelerini kutlarken, Başkan Uysal'a teşekkür etti.

(SM-



17.08.2017 14:48:37 TSI

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