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Sanayi esnafından Şehitkamil'e hizmet teşekkürü

17 Ağustos 2017 Perşembe, 14:49
Sanayi esnafından Şehitkamil'e hizmet teşekkürü
Sanayi esnafından Şehitkamil'e hizmet teşekkürü

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi, 25 Aralık Sanayi Sitesi'nde yol açma çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıfır asfalt çalışması başlattı. Çalışmalardan memnun kalan esnaf, Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür etti.
Sanayicilerin en büyük destekçisi olan Şehitkamil Belediyesi, yaptığı çalışmalarla esnafın gönlünde yer edindi. İlçede planlı ve programlı hareket eden Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 25 Aralık Sanayi Sitesi'nde eksik görülen yerlerde yaptığı yol açma çalışmasının ardından altyapının da tamamlanmasıyla birlikte sıfır asfalt çalışması başlattı. Yapılan asfaltlama çalışmasına ilişkin değerlendirmede bulunan esnaf, çalışmaların kendilerini çok memnun ettiğini ifade etti.
Güzel hizmetler yapılıyor
Geniş çaplı yol açma ve sıfır asfalt çalışmasının sürdüğü 25 Aralık Sanayi Sitesi'nde yapılan hizmetlerle ilgili konuşan esnaf Orhan Hakdemir, "Yaklaşık 2 yıldır 25 Aralık Sanayi Sitesinde garaj işletmeciliği yapıyorum. 2 yıl süre zarfı içerisinde yollarımız çok kötüydü, topraktı ve yollarımız çok dardı. Araçlar, buraya zorluklarla ulaşabiliyordu. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz burada geniş çaplı yol açma çalışması başlattı. Yolların açılmasıyla birlikte altyapısının da tamamlanmasıyla birlikte asfalt çalışması yapıldı. Şuan yollarımız, asfaltlanmış ve hizmetimize sunulmuş. Yapılan hizmetlerden memnunuz. Gerçekten Şehitkamil Belediyemiz büyük hizmetler yapıyor. Emeği geçen herkese 25 Aralık Sanayi Sitesi esnafı olarak yürekten teşekkür ediyorum" dedi.
Bu yolların düzenlenmesine en çok bizler sevindik
Çalışmalar öncesi yollarda zorluk yaşadıklarını dile getiren Başpınar-Gatem Dolmuş Durağı Başkanı Osman Çelik, "Eskiden 25 Aralık Sanayi Sitesinin yolları çok berbat durumdaydı. Minibüslerimiz bu yolu kullanmakta zorluk çekiyordu. Bu yolları en çok kullanan bizim minibüslerimiz. Bu yolların düzenlenmesine en çok bizler sevindik. Şehitkamil Belediyemiz, gerçekten güzel hizmetler yaptı. Yollar genişledi, asfaltlandı. Giriş-çıkışlarımız güzel oldu. Belediyemiz, sadece 25 Aralık Sanayi Sitesi'nin yollarını değil, KÜSGET ve GATEM bölgesinin tamamının yollarını açtı ve asfaltlama çalışmasını yapıyor. Şehitkamil Belediyesinden memnunuz" diye konuştu.
(SD-Y)

17.08.2017 14:49:19 TSI
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