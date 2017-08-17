YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aydın'da kanatlı hayvanlar için yem hazırlıkları sürüyor

Aydın'da kanatlı hayvanlar için yem hazırlıkları sürüyor



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çetinkaya

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde buğday hasadın ardından kanatlı hayvanlar için kırma yem hazırlıkları sürüyor.

Efeler ilçesi Ramazanpaşa Mahallesi Hasırcılar Çarşısında yem tasnifleme işlerin devam ettiğini belirten üretici Yunus Evcimen, "Özellikle kanatlı havanlar için hazırlanan çeşitli yemlerimiz var Tasnifleme işlerimiz devam ediyor. Arpa, buğday ve mısır dan elde edilen kanatlı hayvanın büyüklüğü ve küçüklüğüne göre özel hazırlanmış kırma yem türlerimiz de mevcuttur. Kırma yemler 1 - 1.5 TL arasında fiyatlarda satışları gerçekleştirilirken haşlanmış buğday hedik ve aşurelikler ise 2.5 - 3 TL'den satışı yapılmaktadır" dedi.

Çiftçi İsmail Taş ise, yemliklerin hazırlanmasının meşakkatli olduğunu fiyatların düşük olması nedeniyle onca harcanan emeği yeterince karşılamadığını ifade etti.

(HÇ-MB-Y)



17.08.2017 14:50:59 TSI

NNNN

