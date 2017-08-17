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İLKEM'de TEOG sevinci



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi Kadifekale ve Yaşar Doğu İLKEM Etüt Eğitim Merkezlerinde kayıtlı olan toplam 80 öğrenci TEOG yerleştirme puan esaslı sonuçlara göre yüzde yüz başarı ile istedikleri liseye yerleşti.

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak eğitim faaliyetlerini sürdüren İLKEM Etüt Eğitim Merkezinin "TEOG Tercih Danışmanlığı" desteğini alan öğrenci ve aileleri verilen hizmetin karşılığında istedikleri okulları kazandı.

Veliler, çocuklarının istedikleri okullara yerleşmesinden duyduğu sevinç ve mutluluğu İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a minnet ve şükranlarını ifade ederek gösterdi.



"Eğitimde iyiyiz"

Öğrencilerimizin sınav sonrası doğru tercihte bulunmaları, daha sağlıklı ve bilinçli tercih yapmaları için "TEOG Tercih Danışmanlığı" hizmeti sunduklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Her sene olduğu gibi bu yılda bu sene de büyük başarı elde ettik. Öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Kadifekale İLKEM ve Yaşar Doğu İLKEM Etüt Eğitim Merkezlerinde kayıtlı olan toplam 80 öğrencimizi arzu ettikleri okullara yerleştirdik. Bu eğitim merkezlerindeki başarı motivasyon, öğrenci-öğretmen arasındaki sevgiye dayalı iletişim ve eğitim aldığı ortama adaptasyonla gelmektedir. Eğitim-öğretim yılı içerisinde, sınav öncesi ve sonrası öğrencilerimize rehber olduk, yol gösterdik. TEOG tercihlerinde de danışmanlık vazifemizle tüm öğrencilerimizin istediği liseye yerleşmelerini görmemiz bizlerde sevinç ve mutluluk oluşturdu" dedi.

(SAM-SLH-Y)



17.08.2017 14:51:46 TSI

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