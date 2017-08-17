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Karabük TSO'dan protokol



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Özel Hatem Okulları arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, odaya üyelerin her alandaki ihtiyaçlarını karşılamalarında destek olmak için çeşitli protokoller imzaladıklarını söyledi.

Özcan, " Karabük Özel Hatem Okulları ile eğitim iş birliği protokolü imzalamış bulunmaktayız. Öncelikle bu işbirliğinin iki kurum ve protokolden faydalanacak üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İmzalanan protokol kapsamında Karabük Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine indirim uygulanacaktır" dedi.

Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan ile Özel Hatem Okulu Müdürü Fatma Ergin daha sonra eğitim işbirliği protokole imza attı.

(YE-YE-Y)



17.08.2017 14:54:02 TSI

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