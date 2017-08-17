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Demirci Mardin'de incelemelerde bulundu

17 Ağustos 2017 Perşembe, 14:55
Demirci Mardin'de incelemelerde bulundu
Demirci Mardin'de incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

Beril Solmuşgül
MARDİN (İHA) - MEB Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, Mardin merkez ve Nusaybin İlçesinde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Mardin'i ziyaret etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı Mardin'de yürütülen eğitim öğretim faaliyetler hakkında Demirci'ye brifing sundu. Demirci, İl Milli Eğitim Müdürü Sarı ile Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ve Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal'ı makamlarında ziyaret etti. Nusaybin'de görev yapan okul yöneticilerini ziyaret eden Demirci, "Bulunduğunuz makamların sorumluluğu çok ağır çünkü insan yetiştiriyorsunuz. Çok ağır ve meşakkatli bir iş yürütüyorsunuz. Hesaba çekilmek açışından da en ağır mesleğin vebalini üzerinizde taşıyorsunuz. Öğrencilerimize, öfkeyi, kini, nefreti değil, bilgiyi, aklı, izanı, irfan şuurunu vermeliyiz. Bulunduğunuz makamları sorun üreten makamlar haline değil çözüm üreten makamlar haline dönüştürmelisiniz. Bardağın boş tarafından çok dolu tarafına kanalize edecek mekanizmalar geliştirmelisiniz. Bu coğrafyanın farkında olmalıyız. Bu güzellikleri fark etmeliyiz. Bu coğrafyadaki sıkıntıları çözebilecek sihirli bir asa varsa o da eğitimdir. Bunun içindir ki eğitimi hayatın merkezine almalıyız" dedi.
(BS-MP-Y)

17.08.2017 14:55:25 TSI
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