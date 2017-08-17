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Düzce Üniversitesi spor bilimleri fakültesi öğrencisi Avrupa birincisi oldu

17 Ağustos 2017 Perşembe, 14:55
Düzce Üniversitesi spor bilimleri fakültesi öğrencisi Avrupa birincisi oldu
Düzce Üniversitesi spor bilimleri fakültesi öğrencisi Avrupa birincisi oldu

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - İtalya'da düzenlenen Avrupa Birliği Ülkeleri Kadınlar Boks Şampiyonası'nda, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve aynı zamanda Milli sporcu olan Busenaz Çakıroğlu, altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
İtalya'nın Cascia kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 51 kiloda mücadele eden milli boksör Busenaz Çakıroğlu, kazandığı bu önemli başarıyı Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit olan Eren Bülbül ve ailesine armağan ettiğini söyleyerek, kendisine ait olan sosyal medya hesabından "Üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Senin vatan sevgisinin yanında belki de bu hiçbir şeydir; ama kazandığım bu şampiyonluk sana armağan olsun Eren Bülbül, iyi ki varsın Eren" mesajını paylaştı. Önemli başarıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, "Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, Milletimizin göğsünü kabarttınız. Gurur duyduğumuz bu anlamlı şampiyonluğunuz dolayısıyla sizi gönülden tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" yazılı mektupla tebrik etti.
Kurulduğu günden beri aldığı ulusal ve uluslararası başarılarla Düzce Üniversitesi'nin başarı çıtasının yükselmesine önemli katkı sağlayan Spor Bilimleri Fakültesi, başarılarına yeni başarılar eklemeye devam ediyor. Katıldığı bireysel branşlarda ve takım sporlarında bir yılda 21 altın madalya ile Türkiye ikinciliği, toplamda da 55 madalya kazanarak Üniversiteler arasında en çok madalyaya sahip olma başarısını elinde bulunduran Düzce Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim gören Busenaz Çakıroğlu gibi birçok başarılı öğrencisiyle yeni başarılar kazanacağının işaretlerini veriyor.
Düzce Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Öğrencimizi, sergilediği duyarlı davranışından ve kazandığı bu önemli başarıdan dolayı tebrik eder başarılarının devamını dileriz" ifadeleri kullanıldı.
(TT-RFK-Y)

17.08.2017 14:55:33 TSI
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