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Eskişehir Basket Özel Ümit Hastanesi ile yoluna devam ediyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Basket'in yeni sezonda sağlık sponsoru geçen sene olduğu gibi yine Özel Ümit Hastanesi oldu.

Özel Ümit Hastanesi'nde gerçekleşen imza törenine Eskişehir Basket Basın Sözcüsü Yavuz Tuna, Takım Menajeri Özgün Önver, basketbolculardan Jeff Ayres, Josh Duncan ve Doğan Şenli, Özel Ümit Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdurrahman Akçay ile Başhekim Selim Murat Ürer katıldı. Basın Sözcüsü Yavuz Tuna, verdikleri desteklerden dolayı Özel Ümit Hastanesi'ne teşekkür etti. Tuna, Ümit Hastanesi'nin verdiği güvenle sezonu başarılı bir şekilde tamamlamak istediklerini belirtti. Tuna, "Eskişehir Basketbol Spor Kulübü olarak geçen sezon çok büyük bir başarıya imza attık. Yeni sezonda Süper Lig'de dev takımlarla mücadele edecek bir kadromuz da var. Bu süreçte bizi destekleyen güçlü kurumlarında olması gerekiyor. Bu güçlü kurumlardan biri de Ümit Hastanesi. Biz de onların desteğiyle sezon içerisinde hiçbir sakatlık sorunu yaşamadan onların verdiği güvenle hasarsız bir şekilde sezonu başarılı bir şekilde noktalamak istiyoruz. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu iş birliğinin diğer kurumlara örnek olmasını arzu ediyorum" dedi.



"Elimizden geleni yapacağız"

Özel Ümit Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdurrahman Akçay ise Eskişehir Basket'i başarılarından dolayı tebrik etti. Akçay, "Ümit ailesi olarak her zaman sporun yanında olmak istiyoruz. Başarı geldiği zaman da halkın ve gençlerin ilgisini çekiyor. Gençlerin ilgisini çekmesi spora sağlıklı yaşama yönlendirmesi çok önemli bir konu. Sakatlıksız, sorunsuz bir sezon için elimizden geleni yapacağız. Elimizden gelen sağlık desteğini yapıp başarılarınıza destek olmak istiyoruz" diye konuştu.

Baş Hekim Selim Murat Ürer ise Eskişehir Basket'e yeni sezonda başarılar diledi.



Yolculuk yarın

15 Ağustos'ta yeni sezon hazırlıklarına başlayan Potanın Şimşekleri Eskişehir'deki antrenman programını tamamladı. Siyah-Kırmızılı takım bugün Antalya'da yapılacak olan kamp için yola çıkacak. Dev Adamlar saat 14.00'de karayolu ile Antalya'ya geçerek kampa girecek. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapılacak kamp çalışmaları 8 gün sürecek ve 26 Ağustos Cumartesi günü Dev Adamlar, Muratbey Uşak Sportif ile hazırlık maçı yaparak kampı noktalayacak.

(MSY-Y)



17.08.2017 14:55:38 TSI

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