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Kağızman'da trafik kazası: 2 yaralı

17 Ağustos 2017 Perşembe, 14:55
Kağızman'da trafik kazası: 2 yaralı

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kağızman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, araç sürücüsünün ise burnu kanamadı.
Kaza Paslı-Kağızman Karayolu'nda meydana geldi. Paslı'dan Kağızman'a, seyir halindeki Ö.S. yönetimindeki otomobil, havanın yağışlı olmasından dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, araçta yolcu olarak bulunan E.Ö. ile B.K.Ö. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Kağızman Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, araç sürücü Ö.S. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kağızman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla tahkikat başlatıldı.
(IÇ-AT-Y)

17.08.2017 14:55:56 TSI
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