ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUTSO Ortaca temsilcilik binasına resmi açılış

17 Ağustos 2017 Perşembe, 14:56
MUTSO Ortaca temsilcilik binasına resmi açılış
MUTSO Ortaca temsilcilik binasına resmi açılış

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Ortaca temsilcilik binasının resmi açılışı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek.
Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Meltem Sokakta kısa sürece önce üyelerine hizmet vermeye başlayan 3 katlı temsilcilik binası resmi açılışının 21 Ağustos tarihinde yapılacağı açıklandı. Ortaca temsilcik binasının açılışına TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılacağı bildirildi.
MUTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortaca, Dalaman, Köyceğiz Temsilcisi Sedat Tuncer, kısa süre önce oda üyelerine yeni binada hizmet vermeye başladıklarını belirtti.
Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'li üyelere daha hızlı ve iyi hizmet verebilmek amacıyla yapılan binanın 1'nci katında toplantı organizasyonlarında kullanılmak amacıyla salon olduğunu da belirten Tuncer, "üyelerimiz toplantı organizasyonlarında, odamıza başvurabilirler, bina üyelerimizin ihtiyaçlarına göre dizayn edildi ve hizmetine sunuldu. Üyelerimiz yeni binamızda temsilciliğimizden her türlü hizmeti alacaklar, 21 Ağustos tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katılımı ile resmi açılış yapılacak" dedi.
(CC-MB-Y)

17.08.2017 14:56:15 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Milas'ta vatandaşlara güvenli yaşam eğitimleri verildi
YEREL

MİLAS'TA VATANDAŞLARA GÜVENLİ YAŞAM EĞİTİMLERİ VERİLDİ
Milas'ta moloz alanında 5 gün arayla ikinci yangın
YEREL

MİLAS'TA MOLOZ ALANINDA 5 GÜN ARAYLA İKİNCİ YANGIN
Güngör: &quot;Korku ve paniğe kapılmayın&quot;
YEREL

GÜNGÖR: "KORKU VE PANİĞE KAPILMAYIN"
Kurban pazarı hareketlendi
YEREL

KURBAN PAZARI HAREKETLENDİ
Ressam Ergin İnan'dan 50. yıl sergisi
YEREL

RESSAM ERGİN İNAN'DAN 50. YIL SERGİSİ
Bayram öncesi asfalt çalışmaları hız kazandı
YEREL

BAYRAM ÖNCESİ ASFALT ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI
Milas'ta tehlike saçan binanın bir kısmı yıkıldı
YEREL

MİLAS'TA TEHLİKE SAÇAN BİNANIN BİR KISMI YIKILDI
ergiz; &quot;Deprem tedbirini almalıyız
YEREL

ERGİZ; "DEPREM TEDBİRİNİ ALMALIYIZ
Turizme 10 günlük tatil dopingi
YEREL

TURİZME 10 GÜNLÜK TATİL DOPİNGİ
AVM'lere Bodrum tanıtım deskleri yerleştirildi
YEREL

AVM'LERE BODRUM TANITIM DESKLERİ YERLEŞTİRİLDİ
epremler İstanköy'den Milas'a doğru kaydı
YEREL

EPREMLER İSTANKÖY'DEN MİLAS'A DOĞRU KAYDI
Bodrumspor kombineleri satışta
YEREL

BODRUMSPOR KOMBİNELERİ SATIŞTA
Fethiye'de 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü
YEREL

FETHİYE'DE 10 DÖNÜM ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
İMO'dan 17 Ağustos raporu
YEREL

İMO'DAN 17 AĞUSTOS RAPORU
Muğla ve Aydın'da orman yangını
YEREL

MUĞLA VE AYDIN'DA ORMAN YANGINI
Muğlaspor yönetiminden Başkan Kocadon'a ziyaret
YEREL

MUĞLASPOR YÖNETİMİNDEN BAŞKAN KOCADON'A ZİYARET
Milas'ta orman yangını
YEREL

MİLAS'TA ORMAN YANGINI
Vali Civelek, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'ı ziyaret etti
YEREL

VALİ CİVELEK, KÖYCEĞİZ, ORTACA VE DALAMAN'I ZİYARET ETTİ
Köyceğiz'de iki yankesici tutuklandı
YEREL

KÖYCEĞİZ'DE İKİ YANKESİCİ TUTUKLANDI
Köyceğiz'de sualtı ve kıyı temizliği
YEREL

KÖYCEĞİZ'DE SUALTI VE KIYI TEMİZLİĞİ
Köyceğiz'de yol kontrol ve arama noktasında denetim
YEREL

KÖYCEĞİZ'DE YOL KONTROL VE ARAMA NOKTASINDA DENETİM
Sinemanın kalbi 11. kez Köyceğiz'de atacak
YEREL

SİNEMANIN KALBİ 11. KEZ KÖYCEĞİZ'DE ATACAK
Bodrum'da hırsızlık yapan 3 kişi Marmaris'te yakalandı
YEREL

BODRUM'DA HIRSIZLIK YAPAN 3 KİŞİ MARMARİS'TE YAKALANDI
Marmaris Milli Parkında yangın eğitimi
YEREL

MARMARİS MİLLİ PARKINDA YANGIN EĞİTİMİ