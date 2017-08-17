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MUTSO Ortaca temsilcilik binasına resmi açılış



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Ortaca temsilcilik binasının resmi açılışı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Meltem Sokakta kısa sürece önce üyelerine hizmet vermeye başlayan 3 katlı temsilcilik binası resmi açılışının 21 Ağustos tarihinde yapılacağı açıklandı. Ortaca temsilcik binasının açılışına TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılacağı bildirildi.

MUTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortaca, Dalaman, Köyceğiz Temsilcisi Sedat Tuncer, kısa süre önce oda üyelerine yeni binada hizmet vermeye başladıklarını belirtti.

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'li üyelere daha hızlı ve iyi hizmet verebilmek amacıyla yapılan binanın 1'nci katında toplantı organizasyonlarında kullanılmak amacıyla salon olduğunu da belirten Tuncer, "üyelerimiz toplantı organizasyonlarında, odamıza başvurabilirler, bina üyelerimizin ihtiyaçlarına göre dizayn edildi ve hizmetine sunuldu. Üyelerimiz yeni binamızda temsilciliğimizden her türlü hizmeti alacaklar, 21 Ağustos tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katılımı ile resmi açılış yapılacak" dedi.

(CC-MB-Y)



17.08.2017 14:56:15 TSI

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