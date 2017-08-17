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İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, başarılı sporcuyu ağırladı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Softbol Milli Takım sporcusu Talha Birol Şen, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'u makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "Ülkemize döner dönmez ayağının tozuyla Müdürlüğümüze gelen öğrencimizin ziyaretinden fazlasıyla memnun oldum. Öğrencilerimizin eğitimlerinin dışında mutlaka bir spor branşı, müzik veya görsel sanatların bir dalıyla ilgilenmeleri hem kendilerini geliştirmede hem de ülkemizin gelişimine olumlu katkılar sağlayacaktır. Öğrencimizin kendisine, ailesine, antrenörüne, Bilecik Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretin ardından Durmuş, kendisini ziyaret eden başarılı öğrenciye hediye takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

(DA-Y)



17.08.2017 14:57:35 TSI

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