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Kasaplara 'bayram' denetimi

17 Ağustos 2017 Perşembe, 14:59
Kasaplara 'bayram' denetimi
Kasaplara 'bayram' denetimi

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçedeki kasaplara denetimlerini sıklaştıran Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, satılan ürünlerin gramaj ve son tüketim tarihlerini kontrol ederek, bakanlığın kararlarını tebliğ etti.
Atakum halkının sağlıklı ve temiz gıda tüketmesi için sürekli denetimler yaptıklarını ifade eden Atakum Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Türk, "Hemşehrilerimizin sağlığı için, gıda satış noktaları başta olmak üzere ilçemizdeki iş yerlerinde denetimler gerçekleştiriyoruz. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın talimatları doğrultusunda ekiplerimiz Kurban Bayramı sonuna kadar teyakkuz halinde olacak. Atakumlu hemşehrilerimizin sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmaları için görevimizin başındayız. Vatandaşlarımızın güvenli bir Kurban Bayramı geçirmesi için ekiplerimiz 7/24 görev başında ve halkımızın yanında olacak" şeklinde konuştu.

"Bu milli bir meseledir"
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kurban Bayramı'nda dişi hayvan kesilmemesi ile ilgili kararını kasaplara tebliğ ettiklerini ifade eden Atakum Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Türk, "Bu milli bir meseledir. Kurban Bayramı'nda dişi hayvan kesimi yasağına uyulması için her türlü tedbiri aldık. Dişi hayvanların ilçemizdeki kurbanlık hayvan pazarına girmemesi için çok sıkı denetimler yapacağız. Pazara gelişini engelleyeceğiz. Vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Hayvan varlığımızı artırmak için alınan bu karara uyulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Yaptıkları denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşmadıkları için memnun olduklarını söyleyen Atakum Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Türk, "İlçemizdeki esnaflar da halkımızın sağlığına son derece duyarlı. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için yaptığımız denetimlerde ekiplerimize kolaylık gösteren ve kurallara uyan esnafımıza da teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda hassasiyet göstermelerini ve karşılaştıkları sorunları ALO 153 Atakum Belediyesi hattına bildirmelerini rica ediyoruz" dedi.
(SAM-SLH-Y)

17.08.2017 14:59:16 TSI
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