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YADEM hizmetleri 250 vatandaşa ulaştı



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri yaşlılara yardım eli uzatıyor. Merkez, YADES projesi kapsamında 250 yaşlıya ulaşmış durumda.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi (YADEM) tarafından yürütülen Yaşlı Destek Projesi (YADES) hizmetlerini halka ulaştırmaya devam ediyor. Kent Park'ta bulunan yeni binasında hizmete başlayan merkez, YADES kapsamında Adapazarı, Erenler, Serdivan ve Arifiye ilçelerinde ikamet eden 65 yaş ve üzeri biyopsikososyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara hizmet sunuyor. YADEM şu ana kadar ihtiyaç sahibi 250 vatandaşa ulaştı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, "Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara hizmetlerimizi ulaştırmak için gayret edeceğiz" dedi.

YADEM hizmetleri hakkında bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, "Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi ihtiyacı olan 65 yaş üzerindeki Sakaryalı vatandaşlarımıza evde temizlik hizmeti, kişisel bakım hizmeti, psikolojik destek hizmeti, spor ve fizyoterapi aktiviteleri, hobi kursları ve kültürel faaliyet programları kapsamında hizmet vermektedir. YADEM'in bünyesinde faaliyet gösteren 3 hizmet arabası yaşlılarımızı evlerinden alarak merkezimize getirmektedir. Aynı şekilde kurumumuzda çalışan 18 personel temizlik ve kişisel bakım hizmetleri için program dahilinde yaşlılarımızı evlerinde ziyaret ederek çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaktadır. YADEM'de sunduğumuz hizmetlerle yaşlı vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları en aza indirmeyi, bu sorunlara kendilerinin de fikirlerini alarak daha nitelikli çözümler getirmeyi, ev yaşamlarını kolaylaştırmak ile birlikte sosyal yaşamlarını da renklendirmeyi, günlerini daha kaliteli geçirmelerini sağlamayı hedeflemekteyiz. YADEM'in açılışından bu yana bir ay kadar kısa bir süre geçmesine rağmen 250 yaşlıya çeşitli hizmetler sunduk. Bu sayıyı artırarak şehrimizdeki ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmak için gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(RŞ-GY-Y)



17.08.2017 15:00:26 TSI

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