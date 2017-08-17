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Sünnet olan çocuklara 'erkeklik diploması'



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ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi, Tevfik Hoca Evi Polikliniği'nde ücretsiz sünnet hizmetlerine devam ediyor. Sünnetin ardından çocuklara ise oyuncağın yanı sıra erkeklik diploması da veriliyor.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği sünnet organizasyonunda 22'si dün ve 20'si de bugün olmak üzere toplam 42 çocuk sünnet ettirildi. Düzenlenen bu organizasyonla birlikte 2017 yılında 7. kez sünnet hizmeti verilmiş oldu.

2017'de 165 çocuk sünnet ettirildi

Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Evi Polikliniği'nde, uzman sağlık personelleri tarafından yapılan hizmetlerin ilki dün gerçekleşti. Bugünle birlikte toplam 42 sünnet yapılırken 2017 yılında 165 çocuk ve ebeveyn bu hizmetten yararlandı.

Çocukların kirvesi yüksel oldu

Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Alanya Evi Polikliniği'ne başvurarak kayıt yaptıran ailelerin gelmesiyle başlayan organizasyonda, sünnet işlemleri Dr. Mustafa Yağlıcı tarafından uzman sağlık personelleri eşliğinde gerçekleşti. Sünnette çocukların kirveliğini ise Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel yaptı.

Sünnet olan çocuklara erkeklik diploması verildi

Çocukların erkekliğe adım attığı bu önemli anlarda onlara kirvelik yapan Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, sünnetin ardından çocuklara oyuncak ve erkeklik diploması verdi. Sünnetin sağlık açısından önemini vurgulayan Başkan Yardımcısı Yüksel; "Alanya Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlamında yaptığımız çalışmalara devam ediyoruz. İki gün süren bu hizmetimizde toplam 42 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Ailelere ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

(SM-



17.08.2017 15:00:29 TSI

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