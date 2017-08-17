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Espark'ta 17 Ağustos sergisi



(Fotoğraflı)



Selahattin Murathan Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından 17 Ağustos depreminin 18. yıl dönümü sebebiyle Espark'ta bir sergi açıldı.

Depreme dair fotoğrafların yanı sıra istatistiki bilgilerin de bulunduğu serginin açılışını Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen yaptı. Açılış konuşmasında, Türkiye'nin deprem bölgesinde bulunduğunu hatırlatan Rektör Gönen, bu sebeple depreme karşı her zaman tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Konuşmasında, 17 Ağustos depreminde hayatını yitiren vatandaşlara da yer veren Gönen, "17 Ağustos'ta hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah şehit sevapları almışlardır. Mekanları cennet olsun" şeklinde konuştu.

Sergide görüşlerini aktaran bir diğer isim ise Osmangazi Üniversitesi Deprem Araştırma Müdürü Prof. Dr. Mizan Doğan'dı. Serginin, vatandaşları bilinçlendirmeyi amaçladığını aktaran Doğan, etkinlik ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sergimizi depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız unutulmasın diye açtık. 17 Ağustos depreminin 18. yıl dönümünü yaşıyoruz. Başka depremler yaşamak istemiyoruz. 'Deprem bizi ziyaret etmeden biz önlemimizi alalım' mesajı ile sergimizi açıyoruz. Buradaki istatistiki çalışmalarımız da var. Akşam 9'a kadar açık olacak sergimize herkesi bekliyoruz."

(MUR-Y)



17.08.2017 15:00:55 TSI

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