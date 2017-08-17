Günyüzü'nde haşhaş kapsül alımı başladı
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İLKER SARIKAYA
ESKİŞEHİR (İHA) - Günyüzü İlçesi'ndeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Geçici Ekip Şefliği tarafından morfin yapımında kullanılan haşhaş kapsülü alımı başladı.
Günyüzü mahalleleri ve ilçe merkezinde üretim yapan üreticiler, haşhaş kapsüllerini TMO Günyüzü Geçici Ekip Şefliğine teslim etmeye başladı. Kurban bayramına kadar kapsül alımının tamamlanması planlanırken, toplamda 300 ton kapsül alımı hedefleniyor. Bu yıl alınan haşhaş kapsülleri depolanmadan tırlarla işlenmek ve morfin üretilmek üzere fabrikaya gönderiliyor. Üreticiler randevu sistemiyle haşhaş kapsüllerini teslim ederken, günde 2 tır kapsül alımı yapılıyor. 4,50 TL den alınan kapsülün içindeki yabancı madde, morfin oranı ve rutubet oranına göre fiyatlarda artış veya azalış olabiliyor.
(İS-MET-Y)
17.08.2017 15:16:31 TSI
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