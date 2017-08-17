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Yıldırım kaçak yapılardan temizleniyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi'nin kaçak yapılarla mücadelesi devam ediyor.

Bu yıl yıkılan kaçak yapı sayısı 35'e ulaştı. Aşırı göç sebebiyle yıllardır devam eden ve ilçenin kangreni haline gelen kaçak yapılaşmada kesinlikle taviz vermediklerini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Yeni Yıldırım'da artık böyle bir yapılaşmaya yer yok. İlçemiz, başlattığımız kentsel dönüşüm hamleleri öncülüğünde güvenli konutları, sosyal donatı alanları ve geniş yollarıyla örnek bir şehir olma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Deprem gerçeğini göz önünde tutarak önlemlerimizi almak zorundayız. İnsanlarımızın kaçak, güvenilir olmayan tabut evler inşa etmesine göz yumamayız" dedi.

"Güvenli konutlarda yaşamak temel insanlık hakkıdır" diyen Edebali, "Bir taraftan hemşerilerimize güvenli konutlar inşa ederken, diğer taraftan da şehir estetiğine uygun modern bir Yıldırım inşa edeceğiz. Yıldırımlılardan isteğimiz, bu konuda hassas olmaları. İleride büyük acılar yaşanmaması için kaçak ve plansız konutlara itibar etmemeleri, kaçak inşaattan uzak durmalarıdır" ifadelerini kullandı.

(MŞ)



17.08.2017 15:04:24 TSI

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