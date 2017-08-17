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Büyükşehir Belediyesi personeline arşiv eğitimi verildi



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MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve personeline, 'Arşiv Mevzuatı, Standart Dosya Planı ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi' (EBYS) eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen eğitimi, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nden gelen ve alanında uzman Hakan Dede ile Murat Albayrak verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin arşiv faaliyetlerinin verimli bir şekilde yerine getirilmesi ve vatandaşların hak kaybının önlenmesi adına modern bir arşiv oluşturulması için gerçekleştirilen eğitim söyleşi tarzında geçti.

Eğitime katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Devran Kutlugün, yaptığı açıklamada, "Arşivler aslında kurumların tarihi ve geçmişini, aynı zamanda da bürokratların kendilerini sağlama aldığı ve sağlıklı savunabilecekleri mecradır. Faaliyetlerimizin tamamını bir düzene sokmak ve bir disiplin altına almak, nizam içerisinde oluşmasını sağlamak da gerçekten zor. Onun için biz bunu sistematik hale getirmek istedik. İlerleyen zamanda daha uzun vadeli bir eğitim programı düzenlemeyi planlıyoruz" dedi.

Arşivleme hakkında teknik bilgilerin verildiği eğitimde, arşiv mevzuatı, arşiv bilinci, arşiv işlemleri, belge üretimi, birim arşiv işlemleri, kurum arşiv işlemleri, fiziksel evrakları ayıklama ve imha süreci, EBYS elektronik belge yönetim sistemi, EBYS ayıklama ve imha süreci ile standart dosya planı konularında bilgilendirmeler yapıldı.

(KYM-Y)



17.08.2017 15:05:05 TSI

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