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Bilecikspor 3 kişiyi daha renklerine bağladı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecikspor iç ve dış transferde toplamda 3 kişi daha renklerine bağlayarak kadrosunun güçlendirmeye devam etti.

Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden Bilecikspor'un yeni yönetimi ilk olarak geçen sene takımı şampiyon yapan antrenör Hasan Kol ile anlaşmaya vardı. Ardından 4 oyuncu ile anlaşarak takıma katan Bilecikspor Başkanı Harun Dilek iç ve dış transferde toplamda 3 oyuncu daha anlaştı. Bu oyunculardan ilk olarak iç transferde geçen sene takımın yedek kaleciliğini yapan Batuhan Karaoğlan ve geçen yıl takımda stoper olarak yer alan Şahin Ada ile sözleşme tazeledi. Dış transferde Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele 1299 Bilecik Kulübü'ne Trabzon'un Araklı Spor'dan gelen Serkan Kol ile anlaşmaya varıldı. Bu transfer ile sol kanadını güçlendiren Bilecikspor'da transferlerin devam edeceği bilgisine ulaşıldı.

(CKT-Y)



17.08.2017 15:05:18 TSI

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