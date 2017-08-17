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Başkan Yağcı'nın 1999 depreminin 18. yıl dönümü mesajı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen depremin 18. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yağcı mesajında, "Bugün, 17 Ağustos 1999 yılındaki depremin 18. yıl dönümünün olduğu gün. Yani asrın felaketinin 18. yıl dönümü. Ülke olarak, o büyük facianın kurbanlarını anarken aynı zamanda bizlerin bu noktada çıkarmamız gereken dersi tekrar hatırlamamız gereken günün adı. 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve 45 saniye süren 7,4 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı ve bu büyük felakette 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve 'asrın felaketi' olarak tanımlanan Marmara depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova ile civar il ve ilçelerde yıkıma yol açtı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremde, 16 milyona yakın insan değişik düzeylerde etkilendi. 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi. Oluşan bu acı tabloya karşı elbette bizler yerel yöneticiler olmak üzere herkesin, depremin acı yüzü ile bir daha karşılaşmaması için gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Devletimiz ve hükümetimizin bu konudaki takipleri ve çalışmaları son derece önemlidir. Her yönüyle sağlam kentleşmenin ve sağlam yapılaşmanın olduğu mekanlar temenni ederken, 18 yıl önce meydana gelen depremde canlarını yitiren kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

(DA-y)



17.08.2017 15:05:55 TSI

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