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Çarşamba'da hakem ve gözlemcilere seminer



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde, sezon başı "6. Bölge Bölgesel ve Ulusal Futbol Hakem Semineri" gerçekleşti.

Çarşamba Ticaret Borsası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda düzenlenen seminere; Samsun, Sinop, Ordu, Amasya ve Tokat bölgelerinde görevli 65 futbol hakemi ile 25 futbol gözlemcisi, Çarşamba İlçe Spor Müdürü ve Bölgesel Hakem Kurulu Üyesi İlkay Aydın ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üyesi Alican Lakot katıldı.

Semineri sunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eğitimcisi Sürhat Muniroğlu, hakemlere ve gözlemcilere güncel konular, sık karşılaşılan kural hataları ve benzeri başlıklarda slaytlar eşliğinde bilgiler verdi. Eğitimin son kısmında ise Muniroğlu, katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

(SAM-SLH-Y)



17.08.2017 15:06:31 TSI

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