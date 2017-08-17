Şehrin birçok noktasında asfaltlama ve parke çalışmaları devam ediyor
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentin çeşitli yerlerindeki asfalt yama ve kilit parke taşı çalışmaları devam ediyor.
Şehrin birçok noktasındaki çalışmalar ile kentin imar ve ihyası anlamında güzel çalışmalara imza atan Bilecik Belediyesi tarafından şehir merkezindeki birçok noktada asfalt yama ve kilit parke taşı çalışmaları devam ediyor. Vatandaşların daha rahat ve kolay bir şekilde ulaşımlarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında birçok noktada çalışmalar gerçekleştiriliyor.
Büyüyen ve gelişen Bilecik'te, gerek inşaat çalışmaları ile gerek kimi kurumların gerçekleştirdiği doğalgaz ve iletişim ağı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar, Bilecik Belediyesi tarafından onarılıyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalar ile birçok noktadaki yağmur suyu hatları yenilenen Bilecik'te birçok noktada ise parke ve kilit taşı çalışması da gerçekleştiriliyor.
(DA-Y)
17.08.2017 15:06:31 TSI
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