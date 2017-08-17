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Başkan Çelebi, kurbanlık seçimi konusunda bilgi verdi



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SAKARYA (İHA) - Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan seçimi ile ilgili bilgiler verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan seçimi ile ilgili bilgiler paylaştı. Çelebi, kurban ibadetinin dini yükümlülüğün yanında sosyalleşmeye ve yardımlaşmaya da olanak sağladığını belirtti. Kurban alacakların dikkat etmesi gereken hususlara değinen Çelebi, "Kurbanlık hayvan koyun, keçi, sığır ve deve cinsinde olmalıdır. Koyunların 6 ayını, keçilerin 1 yaşını, sığırların 2 yaşını, develerin ise 5 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Yaşları bilinmeyen küçükbaş hayvanlar annelerinin boy ve kilolarına geldiklerinde kurbanlık olarak kesilebilirler. Büyükbaş hayvanlarda ise geçici ön dişlerin düşüp kalıcı ön dişlerin çıkması ile hayvan kurbanlık olarak kesilebilir" diye konuştu.

Çelebi sözlerinin devamında, "Kesilecek hayvanın iki gözünün de görüyor olması gerekmektedir. Sürüdeki sağlam hayvanlara yetişemeyecek kadar topal olan ya da ayağı kırık olan, iştahını etkileyecek kadar ateşli bir hastalığa yakalanan, aşırı zayıf yani adeta kemikleri sayılan hayvanlar kurban edilemez. Dikkat edilmesi gereken bir diğer mevzu ise dişi hayvanların gebe olmamasıdır. Bahçelerde, balkonlarda, yol kenarlarında ve parklarda nahoş görüntülerin ortaya çıkmaması için Kurbanların belediyelerin belirlediği kesim yerlerinde kesilmesi veya kestirilmesi noktasında vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz" dedi.

(RŞ-GY-Y)



17.08.2017 15:10:40 TSI

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