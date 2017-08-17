YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kibar: "Fındık milli ve stratejik bir ürün"

Kibar: "Fındık milli ve stratejik bir ürün"



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem Kibar, "Fındık mahsulü 10 milyon insana dolaylı yoldan getiri sağlayan, üretiminde hiç bir döviz girdisi harcamadan, ülkemize yıllık yaklaşık 2-2,5 milyar dolarlık ihracat getirisi olan stratejik bir tarım ürünüdür" dedi.

Fındığın milli ve stratejik bir ürün olduğunu söyleyen Başkan İbrahim Ethem Kibar, "Dünya üretiminin yüzde 75 ine sahip olduğumuz bir üründe devletimizin mutlak 20 - 30 yıllık stratejik planlama yapması gereklidir. Bu planlama sektörün bütün paydaşları açısından kaçınılmaz haldedir. Bugün bu planlamayı yapmaz isek tekelleşmenin gücü yarın üreticiyi tekeline geçirip, ihracatçı ve fındık manavları sayılarını da azaltacaktır" diye konuştu.

Kibar şunları söyledi: "Fındık sektöründe her geçen yıl gücüne güç katarak büyüyen bir tekelleşme oyunu var ve bu oyunu oynayanlar 2016 sezonunda birçok üreticimizi mağdur ederek maliyetinin altında ürün sattırdı. Bu durum üreticilerimizi üretim kanadından uzaklaştırıyor. Fındığımızın geleceğine zarar veriyor. Fındıkta verim ve kalite her geçen yıl düşüyor. Üreticilerimiz hastalık ve zararlılarla mücadele etme konusunda ekonomik gücünü kaybediyor."

(AA-SLH-Y)



17.08.2017 15:11:33 TSI

NNNN

