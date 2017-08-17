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Samsun esnafı bayrama hazır



(Fotoğraflı)



Şahin Binici

SAMSUN (İHA) - Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasıyla birlikte, bayram öncesi alışveriş yapmak ve eksiklerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, çarşı ve pazarlara akın etti.

Bayram alışverişlerini son güne bırakmamak için günler öncesinden hazırlıklarını yapan vatandaşların en uğrak mekanlarından biri de, Samsun Yabancılar Çarşısı oldu. Son 4 yılın en yoğun günlerini yaşayan Yabancılar Çarşısı'nda, iş potansiyelinin yüksek olması esnafları oldukça sevindirdi.

Samsun Yabancılar Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akyüz, "Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasıyla birlikte Yabancılar Çarşısı esnafları olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve bayramı iple çekiyoruz. Çok şükür şuan bayrama 2 hafta olmasın rağmen, vatandaşlarımız çarşımıza akın etmeye başladı. Bayram daha gelmeden bereketini hissettirmeye başladı. Biz esnaflar olarak bu durumdan oldukça memnunuz. Şu anda iş potansiyelimiz oldukça yüksek. Ümit ediyoruz ki bu iş potansiyeli, bayramdan sonra da okul sezonuyla birlikte bu şekilde devam eder. Biz ister yüksek gelirli vatandaşlar olsun ister dar gelirli olsun her vatandaşımıza hitap ediyoruz. Bu sebepten dolayı da bayramlarımız bizim için ayrı bir önem taşıyor. Bu günlerimize ayrı bir değer veriyoruz. Biz her zaman halkımıza nasıl iyi şekilde hizmet verebiliriz diye esnaflar olarak sürekli tartışıyoruz. Halkımızı memnun etmek için kaliteli ürünler satıyoruz" dedi.

Çarşıdaki ürünlerin ucuz ve kaliteli olduğuna dikkat çeken Akyüz, "Bugün markalaşmış mağazalarda satılan ürünler ile bizim çarşımızda satılan ürünler arasında hiçbir fark yok. Ürünlerimiz mağaza ürünleriyle aynı kalitededir. Üstelik biz burada bu ürünleri mağazalarda satılan fiyatların yarısına satışa sunuyoruz. Ucuz etin yahnisi yenmez diye bir deyim var. Ancak bu deyim bu çarşıda geçerli değil. Bizde az para yüksek kalite. Müşterilerimizi memnun etmek bizlere yetiyor" diye konuştu.

(ŞB-SLH-Y)



17.08.2017 15:13:18 TSI

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