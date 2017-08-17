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Helal Gıda Sertifikalı Ürünlere MÜSİAD'dan Destek



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, yemek hizmetlerinde kullanılan malzemelerde "Helal Gıda Sertifikalı" ürünler kullanılması zorunluluğuna ilişkin şartın uygulamaya geçirilmesi konusunda destek verdi.

MÜSİAD Başkanı Mehmet Çelenk yaptığı açıklamada, "Helal kavramı bir Müslümanın hayat standartlarını ve ölçülerini belirleyen en önemli unsurdur. Bunların başında elbette helal beslenmek gelir. Bir Müslüman dünyanın neresinde olursa olsun, inancı gereği helal yemek ve içmek ister. Helal sertifikalı ürünler inancımız başta olmak üzere sağlığımız ve ekonomimiz açısından son derece önemlidir. Söz konusu ürünler, tüm sektörler ve ülke ekonomisi açısından önemli bir büyüme potansiyeline sahip. İslami açıdan uygunluğun yanı sıra kalite konusunda da güvence sağlayan sertifika, ayrıca sağlıklı gıda tüketiminin de güvencesidir" dedi.

Memur-Sen Sendikaları Konfederasyonu 4. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunduğu helal gıda sertifikası ile ilgili de değerlendirme yapan Çelenk, "Helal kazanç ve helal lokma konusundaki bu hassasiyetin kamu yönetimi, kurum ve kuruluşları tarafından dikkate alınması ve hayata geçirilmesi için kamu personel sistemi üzerinden bir başlangıç yapılması isabetlidir. Nesillerimizi, sağlığımızı ve karakterimizi doğrudan etkileyen helal beslenme konusundaki duyarlılığın önümüzdeki zamanlarda kamuoyunda, daha sonra ise tüm dünyada oluşacağına inanıyorum. Hayatımızın helalleşmesi yolunda 'helal ve temiz' ürünlerle ilgili atılan adımın, maddi ve manevi olarak kaliteli bir hayatın başlangıcı olacağını ümit ediyorum. MÜSİAD ve iş dünyası olarak MEMUR-SEN'e sunduğu bu teklifte desteğimiz tamdır" diye konuştu.

(SD-Y)



17.08.2017 15:13:30 TSI

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