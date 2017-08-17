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Ordu'da Suriyeli sayısı arttı

17 Ağustos 2017 Perşembe, 15:13
Ordu'da Suriyeli sayısı arttı
Ordu'da Suriyeli sayısı arttı

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ordu'da yıl başında 3 bin 100 olan göçmen sayısı 7 ayda 3 bin 671'e yükseldi.
Edinilen bilgiye göre, 2016 yılı sonunda Ordu'da 2 bin 600 Iraklı, 300 Suriyeli, 200 İran, Afgan ve diğer ülkelerden olmak üzere toplam 3 bin 100 göçmen bulunuyordu. 2017 yılı 7 aylık dönemde bu rakam artış gösterdi. Buna göre Suriyeli sayısı 739'a yükselirken Iraklı sayısı 2 bin 544'e düştü. Halen Ordu'da 193 Afgan, 135 İran ve diğer ülke uyruklarına ait 60 göçmen bulunuyor.
Öte yandan Ordu'da aile ikameti, turizm ikameti ve eğitim gibi sebeplerle ikamet izinli yabancı sayısının bin 350 olduğu kaydedildi. Yine 2017 yılı içerisinde vize ihlali, adli işlem ve illegal giriş gibi sebeplerle 54 kişi sınır dışı edildi.
(MAK-SLH-Y)

17.08.2017 15:13:59 TSI
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