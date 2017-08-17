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Kurban pazarı hareketlendi



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesindeki canlı hayvan pazarında yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlilik arttı.

Karaburun Mahallesindeki canlı hayvan pazarında, bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor. Sıkı pazarlıkların ilginç görüntüler oluşturduğu pazarda, küçükbaş hayvanlar 800 ila bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Canlı hayvan pazarının, her sene Kurban Bayramına 15 gün kala açıldığını belirten besici Erdem Aşkın, "Kurbanlık pazarımız açıldı. Günlük 8 ila 10 hayvan satışımız oluyor. Pazarlıklar ise 800 ve bin 500 lira arasında değişen fiyatlar ile başlıyor" diye konuştu.

Kurbanlık fiyatlarında arife günü düşüş yaşanacağı yönünde yanılgılar olduğunu belirten Aşkın, "Kurbanlık alacak vatandaşların arife gününe kalmamasını tavsiye ederim. Onlar için daha iyi olacaktır. Arife günü fiyatlar düşmez. Hayvanların iyileri ise önceden satılmış olur" dedi.

(CC-MB-Y)



17.08.2017 15:15:45 TSI

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