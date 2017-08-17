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Hasanoğlu Deresi'nde tahkimat çalışması

17 Ağustos 2017 Perşembe, 15:18
Hasanoğlu Deresi'nde tahkimat çalışması
Hasanoğlu Deresi'nde tahkimat çalışması

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde Hasanoğlu Deresi'nde ıslah ve kıyı koruma kapsamında 2 kilometre taş duvar tahkimat çalışması yapılıyor.
Fatsa Belediyesi'nin müracaatını değerlendiren Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü, Hasanoğlu Deresi'nde muhtemel sel taşkınını önlemek amacıyla geçen Mart ayında geniş kapsamlı bir çalışma başlatmıştı. Bu çalışmanın yıl sonu Aralık ayında tamamlanması planlanırken, çalışma kapsamında Sazcılar Köprüsü'nün de yeniden yapılacağı belirtildi.

En önemli amacımız sel taşkınlarını önlemek
Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe, DSİ Genel Müdürlüğü'ne yaptıkları müracaatın ardından Hasanoğlu Deresi'nde dere ıslahı ve kıyı koruma çalışmalarının başladığını ve halen devam ettiğini belirterek, "Hasanoğlu Deresi imarlı alan içerisinde olduğu için hem dereyi korumak, hem çok sayıda yapıyı korumak hem de yolu korumak amacıyla buranın ıslahının ve tahkimatının yapılması gerekiyordu. Bu çalışmayı istememizin en önemli sebebi de olası sel taşkınlarını önlemek çünkü Karadeniz Bölgemiz aşırı yağış alan bir bölge olduğu için burada önlem alınması gerekiyordu" dedi.
(AA-SLH-Y)

17.08.2017 15:18:39 TSI
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