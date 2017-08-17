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Okçular zorlu turnuva için kampta



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü geleneksel okçuluk branşı sporcuları, 3. Germiyan Geleneksel Türk Oyunları Festivali'ne hazırlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü geleneksel okçuluk branşı Kütahya'nın Germiyan ilçesinde yapılacak olan 3. Germiyan Geleneksel Türk Oyunları Festivaline katılacak. Kütahya Belediyesi ve Dünya Etno Spor Konfederasyonunun da katkılarıyla düzenlenen festival, 18 Ağustos tarihinde Kütahya Valilik Binası önünden kortej ile başlayacak ve 20 Ağustos tarihine kadar sürecek. Büyükşehirli geleneksel okçular menzil, puta ve darp kategorilerinde birincilik için mücadele edecek

27 sporcu ile müsabakalara katılacak olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcuları Büyükşehire ait olan Derince Atış Poligonunda yarışma için kampa girdi. İki gün boyunca süren kampta, geleneksel okçular antrenmanlarda toplamda 5 bin adet ok gezledi.

(MG-GY-Y)



17.08.2017 15:19:56 TSI

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