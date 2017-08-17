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KOBİ'lerin inovasyon ve tasarım kapasiteleri artırılacak

17 Ağustos 2017 Perşembe, 15:20
KOBİ'lerin inovasyon ve tasarım kapasiteleri artırılacak
KOBİ'lerin inovasyon ve tasarım kapasiteleri artırılacak
- GETHAM Projesi Eğitimleri Sürüyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te tatma değeri yüksek ürün geliştirilmesinde büyük önem taşıyan Kobilerin inovasyon ve tasarım kapasiteleri arttırılacak çalışmalar yürütülüyor.
Özellikle KOBİ'lerin dezavantajlı oldukları konuların başında gelen endüstriyel tasarım alanında bölgeye hizmet verecek Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) faaliyetlerini artırıyor. KOSGEB Gaziantep İl Müdürlüğü ve Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından yürütülen Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) Projesi kapsamında düzenlenen eğitimler bölgedeki KOBİ'lerle buluşmaya başladı. KOBİ'lere yönelik kapasite geliştirme ve tasarım/ürün geliştirme alanlarında düzenlenen eğitimler çerçevesinde Stratejik Dizayn ve Dizayn Yönetimi Eğitimi ile Yeni Ürün Geliştirme ve Ürün Sistemi Eğitimi Ağustos ayında Gaziantep Ticaret Odası eğitim salonunda gerçekleştirilecek. GTO'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada GETHAM Projesi'nin bölgenin rekabet gücünün arttırılması, KOBİ ve girişimcilerin inovasyon kapasitelerinin iyileştirilmesini amaçladığı belirtilerek eğitimlerle ilgili şu bilgilere yer verildi:
"Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanı ile yürütülen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü ile GTO'nun faydalanıcısı olduğu GETHAM Projesi'nde bölge KOBİ'lerine yönelik kapasite geliştirme ve tasarım/ürün geliştirme alanlarında eğitimler gerçekleştirilecektir. Eğitimlerde ayrıca KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve destekler konusunda firmalarımıza bilgi verilecektir.
Stratejik Dizayn ve Dizayn Yönetimi eğitimi 21-22 Ağustos, Yeni Ürün Geliştirme ve Ürün Sistemi eğitimi ise 24-25 Ağustos 2017 tarihlerinde Gaziantep Ticaret Odası'nda yapılacaktır. Tasarımcı-Sanat Yönetmeni Sasa Mitrovic tarafından verilecek eğitimler 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
Gaziantep'in yanı sıra bölge illerinde yer alan KOBİ temsilcilerinin ücretsiz katılabilecekleri eğitimler için ilgililer http://eepurl.com/cYUEUn adresinden başvuru yapabilir, 230 10 61 nolu telefondan detaylı bilgi alabilirler."
(SD-Y)

17.08.2017 15:20:35 TSI
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